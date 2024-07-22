Более 350 пассажиров авиарейса Даламан-Казань застряли в Турции. Вылет был запланирован 21 июля в 8:25. Однако его отложили на неопределенный срок.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, причиной задержки стала поломка самолета Boeing 767. Там заявили, что борт подадут к полуночи. Подробности не уточняются.
Кроме того, рейс из столицы Татарстана в Далман задержался почти на три часа. Полет должен был осуществиться в 14:40, свидетельствует онлайн-табло казанского аэропорта.
В татарской транспортной прокуратуре заявили, что авиакомпания оказывала пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, а соблюдение прав пассажиров находилось на контроле.
Напомним, к осени 2024 года из аэропорта Казани запустят более 30 внутренних и международных рейсов.