Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 350 пассажиров авиарейса Даламан-Казань застряли в Турции

Вылет был запланирован 21 июля в 8:25.

Источник: Комсомольская правда

Более 350 пассажиров авиарейса Даламан-Казань застряли в Турции. Вылет был запланирован 21 июля в 8:25. Однако его отложили на неопределенный срок.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, причиной задержки стала поломка самолета Boeing 767. Там заявили, что борт подадут к полуночи. Подробности не уточняются.

Кроме того, рейс из столицы Татарстана в Далман задержался почти на три часа. Полет должен был осуществиться в 14:40, свидетельствует онлайн-табло казанского аэропорта.

В татарской транспортной прокуратуре заявили, что авиакомпания оказывала пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, а соблюдение прав пассажиров находилось на контроле.

Напомним, к осени 2024 года из аэропорта Казани запустят более 30 внутренних и международных рейсов.