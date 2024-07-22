Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2024 года

Этот праздник отмечается 30 августа.
В 2024 году День Конституции выпадает на пятницу и этот день будет днем отдыха.
Таким образом, в конце августа казахстанцы отдохнут:
- при пятидневной рабочей неделе — 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года;
- при шестидневной рабочей неделе — 30 августа выходной, 31 августа рабочий день, 1 сентября 2024 года выходной.
Помимо этого, еще 8 дней отдыха выпадает казахстанцам при пятидневной рабочей неделе, веключая субботы и воскресенья и 4 дня — при шестидневной.