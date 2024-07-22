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Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2024 года

В августе в Казахстане отмечают государственный праздник — День Конституции, сообщает Zakon.kz.

Этот праздник отмечается 30 августа.

В 2024 году День Конституции выпадает на пятницу и этот день будет днем отдыха.

Таким образом, в конце августа казахстанцы отдохнут:

  • при пятидневной рабочей неделе — 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года;
  • при шестидневной рабочей неделе — 30 августа выходной, 31 августа рабочий день, 1 сентября 2024 года выходной.

Помимо этого, еще 8 дней отдыха выпадает казахстанцам при пятидневной рабочей неделе, веключая субботы и воскресенья и 4 дня — при шестидневной.

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