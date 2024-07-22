В Омске восстановили тротуар на Ленинградском мосту

В департаменте строительства мэрии Омска рассказали о решении вопроса о проседании асфальтобетона на тротуарной части Ленинградского моста.
Напомним, яма на мосту образовалась рядом со столбом освещения на краю тротуара при движении из центра Омска на Левый берег. Провал появился через месяц после официального открытия моста, после череды проливных дождей в городе.
«Сегодня ночью силами подрядчика проседание было ликвидировано, а покрытие — восстановлено. Состояние тротуара на данном участке взято на контроль», — сообщили в городской администрации.
Отметим, что из-за сильных ливней в Омске провалы образовались на нескольких участках дорог. Так, дорогу смыло на улице Андрианова на спуске к Пригородной, а на улице Рокоссовского вместе с асфальтом в провал ушла иномарка.