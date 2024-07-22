Температура воды в Волге у берегов Самары держится на уровне +22 градуса

Минувшие выходные в Самарской области выдались не самыми теплыми, а в Самаре прошла гроза. Несмотря на это, вода в главной реке губернии остается теплой. Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 22 июля 2024 года.