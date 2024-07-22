Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температура воды в Волге у берегов Самары держится на уровне +22 градуса

Несколько дней подряд температура воды в Волге в Самарской области практически не меняется.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Минувшие выходные в Самарской области выдались не самыми теплыми, а в Самаре прошла гроза. Несмотря на это, вода в главной реке губернии остается теплой. Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 22 июля 2024 года.

— Температура воды на Саратовском водохранилище у Самары превышает +22 градуса, — следует из данных Приволжского УГМС.

Примерно такая же вода была в Волге у берегов Самары и в последние несколько дней.

Стабильной остается вода и в Саратовском водохранилище возле Сызрани — около +24 градусов. В Куйбышевском водохранилище возле Тольятти вода стала чуть прохладнее — примерно +23 градуса.

Напомним, что жара в Самарской области пойдет на спад.