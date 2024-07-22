В Воронеже зацвели гибискусы размером с голову

Сотрудники ботсада выложили фотографии своего директора Андрея Воронина на фоне этого уникального растения.
По словам специалистов гибискусы зимуют под открытым небом в нашей полосе и цветут до первых заморозков.
— Они невероятные! С голову! И сегодня старт их цветения в Ботаническом. Без остановки до первых заморозков, — пояснили профессионалы научно-исследовательской территории.
На вопрос горожан, «как удается вырастить такую красоту», специалисты Ботанического сада загадочно отвечают: «Богиня Флора нам помогает».