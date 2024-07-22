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Администрация Бодайбо выплатит компенсацию за укус ребенка бездомной собакой

Нападение животного произошло в мае 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря вмешательству прокуратуры Бодайбо мать семилетней девочки сможет получить денежную компенсацию за нападение собаки. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на прокуратуру региона, безнадзорное животное напало на ребенка еще в мае 2023 года на улице Карла Либкнехта.

— Прокуратурой провела проверку по обращению жительницы города о защите прав ее дочери. В защиту прав несовершеннолетней прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации муниципального образования Бодайбо и района компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения безнадзорного животного, — пишет информационное агентство.

Суд удовлетворил иск и теперь администрация должна выплатить матери девочки 15 тысяч рублей. За исполнением решения инстанции проследят правоохранители.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья ответит перед законом за нелегальное хранение оружия и боеприпасов. Экспертиза подтвердила, что найденное оружие находится в рабочем состоянии и может выстрелить.