Администрация Бодайбо выплатит компенсацию за укус ребенка бездомной собакой

Благодаря вмешательству прокуратуры Бодайбо мать семилетней девочки сможет получить денежную компенсацию за нападение собаки. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на прокуратуру региона, безнадзорное животное напало на ребенка еще в мае 2023 года на улице Карла Либкнехта.