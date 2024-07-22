В Казани все троллейбусы и трамваи начали работать без кондукторов

В «Метроэлектротрансе» напомнили, что оплату проезда пассажирам необходимо производить самостоятельно в течение первой остановки после посадки. Для удобства пассажиров в салонах на поручнях установлены валидаторы, а также возможность оплаты предоставляется у водителя через электронную кассу.