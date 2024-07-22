В Казани все троллейбусы и трамваи начали работать без кондукторов

С 22 июля весь наземный электротранспорт Казани функционирует в бескондукторном формате. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метроэлектротранса». Последним к этому формату присоединился трамвайный маршрут № 7.
Ранее, начиная с июня, без кондукторов начали курсировать трамваи № 5 и 5а, а также троллейбусы № 1, 3, 5 и 8.
В «Метроэлектротрансе» напомнили, что оплату проезда пассажирам необходимо производить самостоятельно в течение первой остановки после посадки. Для удобства пассажиров в салонах на поручнях установлены валидаторы, а также возможность оплаты предоставляется у водителя через электронную кассу.
При использовании карты для оплаты следует дождаться на валидаторе отображения галочки, подтверждающей платеж.
Ранее мы писали, что с понедельника, 22 июля, весь наземный общественный электротранспорт Казани станет бескондукторным. Переход на новую систему завершает трамвайный маршрут № 7, по которому курсирует 21 машина, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».