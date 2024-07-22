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В Волгограде пройден пик активности клещей

Снятого после укуса клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию.

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне клещи были наиболее активны в Волгоградской области. От них уже пострадали почти 2 тысячи жителей региона. И все же специалисты отметили снижение их активности.

В управлении Роспотребнадзора по региону зафиксировали число обращений в медучреждения по этому поводу за последнюю неделю на уровне 91 случая.

Этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Всего же с начала теплого сезона нападение клещей пережили и обратились к медикам 1968 человек. 701 из них — дети. Лидерство по количеству обращений удерживает Волгоград — 1009 человек. В Волжском таких 118, в Камышинском районе 77. Врачи напоминают, что снятого после укуса клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Он расположен по адресу: Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б.

флора и фауна