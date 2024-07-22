Устанавливают причины аварий с участием несовершеннолетних в Иркутской области

Ночью 15 июля на улице Первомайской столкнулась машина «ГАЗ А6BR 23» и «Ниссан Блюберд». В результате чего пострадала 15-летняя пассажирка иномарки. Днём 18 июля по улице Депутатской 57-летний водитель «Хендэ Тускан» наехал на 12-летнего пешехода. В итоге ребенок был направлен в больницу. 21 июля в поселке Большое Голоустное Иркутского района 39-летний мужчина оставил без присмотра 6-летнего мальчика в машине. Автомобиль съехал с дороги и упал с обрыва. Ребенка госпитализировали.