Устанавливают причины аварий с участием несовершеннолетних в Иркутской области

В Иркутске прокуратура контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, связанных с авариями, в которых пострадали несовершеннолетние. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.
Ночью 15 июля на улице Первомайской столкнулась машина «ГАЗ А6BR 23» и «Ниссан Блюберд». В результате чего пострадала 15-летняя пассажирка иномарки. Днём 18 июля по улице Депутатской 57-летний водитель «Хендэ Тускан» наехал на 12-летнего пешехода. В итоге ребенок был направлен в больницу. 21 июля в поселке Большое Голоустное Иркутского района 39-летний мужчина оставил без присмотра 6-летнего мальчика в машине. Автомобиль съехал с дороги и упал с обрыва. Ребенка госпитализировали.
— По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, надлежащего исполнения родительских прав и иного законодательства, — сообщают в пресс-службе.
Причины и условия произошедшего, а также тяжесть причиненного время здоровью детей устанавливаются.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 23-летний водитель иномарки погиб в аварии в Иркутской области.
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