Мужчина в Астане вернул в автосалон задымившееся авто

Большая часть жалоб относится к сфере розничной и электронной торговли, услугам ЖКХ, качеству автомобилей и пр. Если в первом случае заказанный по интернету товар может не прийти, или его доставят с дефектом, то во втором причиной для жалоб может стать некачественный ремонт, который дает о себе знать спустя время после заселения.
«Чтобы узнать полную картину, каждый год мы проводим социологический опрос. Он показал, что около 65% респондентов недовольны качеством оказания медицинских услуг, 50−50% — услуг туризма и сферы ЖКХ. Кроме того, с развитием авторынка увеличилось количество жалоб в отношении качества автомобилей. Так, за первое полугодие 2024-го были возвращены средства в размере 168 млн. тенге за некачественные автомашины», — рассказал начальник Управления контроля и координации комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Даурен Исмаилов. — Госорган в лице территориального департамента может выступить в суде в качестве третьего лица и, приведя нормы законодательства, указать на конкретные нарушения".
Один из недавних кейсов — когда мужчина купил в машину в автосалоне, выехал домой в Костанай, но так и не доехал до пункта назначения, так как авто задымилось пути. В другом случае мужчина вернулся в Астану и жил здесь, пока не добился черед суд возврата суммы за некачественное авто, компенсации за моральный ущерб и оплату за проживание на время разбирательств.
В целом у потребителя есть 14 дней, чтобы вернуть товар. При этом должен быть сохранен товарный вид покупки, не сорваны этикетки, сохранен чек.