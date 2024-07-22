Мужчина в Астане вернул в автосалон задымившееся авто

«Чтобы узнать полную картину, каждый год мы проводим социологический опрос. Он показал, что около 65% респондентов недовольны качеством оказания медицинских услуг, 50−50% — услуг туризма и сферы ЖКХ. Кроме того, с развитием авторынка увеличилось количество жалоб в отношении качества автомобилей. Так, за первое полугодие 2024-го были возвращены средства в размере 168 млн. тенге за некачественные автомашины», — рассказал начальник Управления контроля и координации комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Даурен Исмаилов. — Госорган в лице территориального департамента может выступить в суде в качестве третьего лица и, приведя нормы законодательства, указать на конкретные нарушения".