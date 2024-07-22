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В Калининграде появились экскурсии на воздушных шарах

О новинке рассказал министр по культуре и туризму.

В Калининградской области запустили экскурсии на воздушных шарах. О новинке в своем телеграм-канале рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Старт нового бизнеса в туриндустрии он назвал «моментом, которого мы ждали».

Полетать предлагает казанская компания. На сайте организации указано, что стандартный 60-минутный полет на двоих стоит 40 тысяч рублей. За полет на шаре в виде огромного красного сердца придется заплатить уже 45 тысяч рублей.

Где именно будут проходить полеты в Калининграде — не сообщается.

туризм и отдых