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Восточное кафе в Казани закрыли на 70 дней за нарушение санитарных норм

В Советском районе Казани судебные приставы временно приостановили деятельность кафе восточной кухни, расположенного на улице Кайбицкой.

Это решение стало результатом жалоб местных жителей и последующей проверки, проведенной прокуратурой, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Проверка выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в работе заведения. На основании этих фактов Советский районный суд Казани вынес постановление о приостановлении деятельности кафе сроком на 70 суток.

Судебные приставы ОСП № 2 по Советскому району Казани прибыли в кафе, опечатали вход и официально уведомили владельца о запрете на продолжение работы в течение установленного срока. Владелец также был предупрежден об ответственности за нарушение судебного решения.