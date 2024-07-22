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Капремонт школы идет полным ходом в селе Аляты Иркутской области

Завершить обновление школы в селе Аляты Аларского района планируют в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В селе Аляты Аларского района полным ходом идет капитальный ремонт учреждения образования. Планируется, что работы займут два года и завершатся в 2025 году. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области подрядная организация улучшит тепловые сети, водоотведения и вентиляции, а также обновит крышу и проведет отделочные работы.

— В здании заменят окна и двери, отремонтируют входную группу и крыльцо. В школе обновят учебное оборудование, оформят современные пространства для образовательных активностей в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России, — пишет информационное агентство.

Пока идут ремонтные работы ученики Алятской школы ходят на занятия в образовательное учреждение в селе Иваническое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация Бодайбо по решению суда должна будет выплатить моральную компенсацию матери, покусанной собакой, девочки. Известно, что бездомное животное напало на семилетнего ребенка в мае прошлого года.