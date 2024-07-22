Четвертая площадка санитарной авиации открыта в Волгограде

По данным облздрава, вертолетная площадка оборудована по всем требованиям и в случае необходимости может принимать тяжелых пациентов в круглосуточном режиме. В Волгограде это уже четвертая площадка для санавиации. До этого вертолеты доставляли пациентов из отдаленных районов области в кардиоцентр в Советском районе, в больницу скорой медпомощи № 15 в Красноармейском и в 25-ю в Дзержинском. Все они — опорные больницы третьего уровня.