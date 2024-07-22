Четвертая площадка санитарной авиации открыта в Волгограде

В Волгограде появилась четвертая площадка санитарной авиации. Новую вертолетную площадку построили на территории областной клинической больницы № 1 по нацпроекту «Здравоохранение». Она будет принимать пациентов со всего региона с экстренными случаями в области неврологии, кардиологии, хирургии и нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и с другими заболеваниями.
По данным облздрава, вертолетная площадка оборудована по всем требованиям и в случае необходимости может принимать тяжелых пациентов в круглосуточном режиме. В Волгограде это уже четвертая площадка для санавиации. До этого вертолеты доставляли пациентов из отдаленных районов области в кардиоцентр в Советском районе, в больницу скорой медпомощи № 15 в Красноармейском и в 25-ю в Дзержинском. Все они — опорные больницы третьего уровня.
Также площадки санавиации есть в больнице Фишера в Волжском, в Урюпинской ЦРБ и центральной горбольнице Камышина. У каждого районного стационара региона подготовлено место для взлета и посадки «Ансата». Сейчас дежурят в Волгограде два санитарных вертолета. Первый появился еще в 2017 году. За это время силами «крылатой скорой» в ведущие клиники доставили более 2400 пациентов, в том числе 400 детей.