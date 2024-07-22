Театральный резон: у «Золотой маски» может появиться собственная сцена

После неудавшейся попытки получить площадку под Национальный театр Валерий Фокин предложил передать ее созданной им Ассоциации национальных театров. По замыслу, на этой сцене шли бы постановки из регионов. В декабре 2020 года Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию. Были откорректированы поэтажный состав помещений и планировка крыльца главного входа в театр. На входах в зрительскую зону должны были устроить пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, запланированы и другие многочисленные изменения первоначального проекта. Продолжительность строительства филиала Александринского театра в Москве должна была составить 64 месяца, или пять лет и четыре месяца. Но и у Валерия Фокина не получилось открыть в Москве сцену.