Виталий Хоценко рассказал о проведении в Омске праздника Сабантуй

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл выездное заседание оргкомитета по проведению в Омске II Международного Иртышского Сабантуя.
Мероприятие пройдёт в эту субботу, 27 июля, на территории парка «Зелёный остров». Сабантуй, или «Праздник плуга» — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Организуют событие Омская область и республика Татарстан.
На Сабантуе будет представлена не только культура татар, но и других национальностей, населяющих регион.
Виталий Хоценко проверил локации, где пройдёт праздник. Там будет смонтировано этноподворье, оборудованы ремесленные и гастрономические ряды. Также на Сабантуе организуют выставки, спортивные состязания, национальные игры, театрализованное представление.
Директор Омского дома дружбы Наталья Степанова сообщила, что праздник объединит более пятисот непосредственных участников. А посетители получат возможность погрузиться в атмосферу дружбы и взаимопонимания, познакомиться с традициями разных культур и отдохнуть на празднике.