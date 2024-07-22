Виталий Хоценко рассказал о проведении в Омске праздника Сабантуй

Директор Омского дома дружбы Наталья Степанова сообщила, что праздник объединит более пятисот непосредственных участников. А посетители получат возможность погрузиться в атмосферу дружбы и взаимопонимания, познакомиться с традициями разных культур и отдохнуть на празднике.