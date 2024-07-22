Часть молочной продукции из Омской области не соответствует качеству

Роспотребнадзор проверил с начала года 164 предприятия, производящих и продающих молоко и молочную продукцию в Омской области. Часть продукции не соответствует качеству или оказалась фальсификатом.
Там, по итогам проверки, 4,5% изъятых проб молочной продукции не соответствует стандартам, еще 1,3% — фальсификат.
Среди проблем в ведомстве отметили несоответствие качеству — 8,3% проб (в 2023 году этот показатель составлял 1,7%), а также несоответствие микробиологическим показателям — 3,5%.
Из продажи было изъято 3748,92 кг некачественной продукции.