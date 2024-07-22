Сотни мигрантов выдворили из Свердловской области

Политика в отношении мигрантов ужесточилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что изолятор временного содержания Первоуральского ОВД находится на грани коллапса. Он рассчитан на 86 мест, а было занято уже 64 выходцами из Средней Азии, возникла угроза, что некуда будет помещать правонарушителей. Юрист Марина Ермакова заявила, что мигранты заполонили и здания судов в Екатеринбурге. За день каждый судья выдворяет из страны более 10 человек.