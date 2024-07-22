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Сотни мигрантов выдворили из Свердловской области

Из Свердловской области за первую половину текущего года выдворили 1650 мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Об этом заявили в пресс-службе ФССП региона.

«Все иностранные граждане были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ, и, более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России», — передает «ФедералПресс».

По данным приставов, все мигранты прибыли в регион ради заработка. Только за прошедшие две недели из региона судебными приставами выдворено более 240 иностранцев.

Политика в отношении мигрантов ужесточилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что изолятор временного содержания Первоуральского ОВД находится на грани коллапса. Он рассчитан на 86 мест, а было занято уже 64 выходцами из Средней Азии, возникла угроза, что некуда будет помещать правонарушителей. Юрист Марина Ермакова заявила, что мигранты заполонили и здания судов в Екатеринбурге. За день каждый судья выдворяет из страны более 10 человек.