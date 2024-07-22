Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

«Причиной стала несвоевременная поставка материалов подрядной организацией — АО СК “Волжский Град” — для капитального ремонта трамвайных путей. В соответствии с заключенным договором за нарушение сроков компания должна будет выплатить “Трамвайно-троллейбусному управлению” пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости оставшегося объема работ за каждый день просрочки. Указанный вопрос находится в проработке».