Синоптики прогнозируют до +27 градусов в Хабаровске 23 июля

23 июля в краевой столице ожидается погода без осадков, тогда как в других районах возможны дожди и ливни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске без существенных осадков, ночью столбики термометров опустятся до +17 +19 градусов, а днем покажут +25 +27 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
На юге региона синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Ночью температура будет колебаться в пределах от +16 до +21 градуса, а днем поднимется до +25 +30 градусов. Скорость северного ветра будет от семи до 12 метров в секунду.
В центральных районах края без существенных осадков, однако в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах возможны кратковременные дожди и местами ливни. Ночью термометр покажет от +12 до +19 градусов, а днем будет от +20 до +30 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью от четырех до 12 метров в секунду.
На севере края местами прогнозируются кратковременные дожди и ливни. Ночью ожидается температура от +9 до +16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +16 +20 градусов. Северный ветер будет дуть с силой от пяти до 12 метров в секунду.