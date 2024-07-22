Синоптики прогнозируют до +27 градусов в Хабаровске 23 июля

В центральных районах края без существенных осадков, однако в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах возможны кратковременные дожди и местами ливни. Ночью термометр покажет от +12 до +19 градусов, а днем будет от +20 до +30 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью от четырех до 12 метров в секунду.