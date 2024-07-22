Материлась, чесалась. Что случилось с Глюкозой на концерте в Красноярске?

«Не могу я молчать, решил высказаться, потому что сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещаю петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюкоза. Сейчас мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюкоза, настоящей Глюкозой, которая была создана мной. Она была всего лишь актрисой приглашенной. Поэтому её время вышло в коллективе и ее попросили уйти», — сказал Фадеев в Telegram-канале и добавил, что сейчас с юристами они решили разработать иск, чтобы лишить Глюкозу возможности пользоваться псевдонимом и петь его музыку.