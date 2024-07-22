Материлась, чесалась. Что случилось с Глюкозой на концерте в Красноярске?

В Красноярске 20 июля состоялся концерт, прогремевший на всю страну. Он был организован ко Дню Металлурга, чтобы порадовать публику, но вместо этого вызвал бурное негодование, которое обсуждают уже третий день.
Причина кроется в хедлайнере вечера — певице Глюкозе, а вернее, в её странном поведении во время концерта. Она как будто вышла на сцену под веществами. По крайней мере, такое мнение сложилось у многих, кто видел концерт или его кадры, разлетевшиеся по интернету.
Что известно о скандальном концерте — в материале krsk.aif.ru.
Бессвязно бормотала, трогала себя за интимные места.
Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюкозы) в субботу, 20 июля, выступила в Красноярске. Она обещала красноярцам «незабываемое шоу», так и получилось. Шоу будут еще долго вспоминать, но со знаком минус. На певицу обрушилась волна хейта после того, как кадры выступления, на котором она вела себя, мягко говоря, странно, разлетелись в соцсетях. Если первые пару песен она исполнила нормально, то дальше началось смутившее многих непонятное поведение поп-звезды. Судя по опубликованным в интернете видео, она не попадала в ноты, бессвязно что-то бормотала, странно двигалась и что больше всего возмутило людей — трогала себя за интимные места, несмотря на то что концерт был 12+ и многие пришли с детьми. Некоторые зрители сообщали, что слышали из её уст и нецензурную лексику.
Вот что рассказывают красноярцы, побывавшие на концерте 38-летней звезды.
«Фу, стыд и срам, нельзя в таком виде к людям, речь невнятная, между песнями под фонограмму, маты, поведение — позор. Ехали 2,5 часа через весь город издалека и что? Очень расстроились. Ушли почти сразу. Ещё и дети это видят, тьфу. Ей одной под кайфом хорошо было, а испортила она настроение тысячам красноярцев. Всё, её для нас не существует».
«Передаю большое спасибо Глюкозе, которая вышла на выступление в Красноярске в хорошем настроении. Нас хватило на 20 минут, дальше терпеть это было невозможно».
«Фонограмма и она существовали отдельно. Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз. Очень странно, как минимум, потому что были ведь и дети среди зрителей. Поведение просто неадекватного человека».
«Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило её почти спустя час, к концу выступления».
Не Глюкоза, а пародистка.
Некоторые зрители даже думали, что перед ними не настоящая Глюкоза, а пародистка. Вот некоторые из высказываний:
«Насколько нужно быть слепыми, чтобы не понять, что это вообще не она».
«Что-то на ГлюкоZу эта тетка не похожа. Может приехала в Сибирь не Ионова, тут и так сойдёт!!! У них это прокатывает в глубинке».
«Да это похоже двойник, причем очень плохой!».
«Люди, неужели вы не видите, что это даже близко не Ионова. У Ионовой нос другой. Да и лица совсем разные. Это сильно заметно».
«Она на себя даже не похожа, привезли левую тетку под фонограмму спеть».
Некоторым красноярцам концерт понравился:
«Не являемся фанатами певицы, но знаем несколько песен и стараемся не пропускать такие мероприятия. Стояли в первом ряду, удалось разглядеть певицу вблизи. Такая худенькая, ухоженная, совершенно без косметики, а так круто выглядит. Бешеная энергетика. Мы не только пели, но и танцевали. Большой минус организаторам за некачественный звук и ужасное искажение картинки на боковых экранах. Мне стыдно за сибиряков, которые пишут плохие отзывы».
"Отличный концерт был. Спасибо, Наташечка, за атмосферную обстановку.
«Была на концерте! Супер, такая зажигательная девчонка!».
«Мне понравилось! Всё было таким свежим и не похожим на предыдущие концерты».
Добавим, что концерт также понравился депутату Госдумы Александру Дроздову.
«Прекрасный вечер, красочный концерт, а луна то какая! Всем хорош наш любимый Красноярск», — написал на своей странице в соцсетях политик вечером 20 июля, приложив видео с концерта.
Известный красноярский ресторатор Владимир Владимиров хоть и не был на концерте, но ему шоу тоже понравилось.
«Я не был, но, думаю, тоже бы кайфанул под старые хиты! Почему бы нет», — отметил Владимиров.
Красноярский журналист Артур Лукава тоже остался в восторге от концерта.
«Выложилась она, конечно, на все 100%», — написал журналист, поделившись трогательной историей из детства, которая его связывает с Глюкозой.
Организаторы подадут в суд, а Фадеев лишит песен.
Однако организаторы концерта уже заявили, что подадут в суд на Наталью Ионову. В ивент-агентстве, которое готовило концерт, сообщили, что подадут в суд на артистку за выполнение обязательств по контракту «ненадлежащим образом».
Основатель проекта «Глюк’оZа» Максим Фадеев тоже прокомментировал ситуацию. Более того, заявил, что подаст в суд на свою бывшую подопечную.
«Не могу я молчать, решил высказаться, потому что сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещаю петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюкоза. Сейчас мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюкоза, настоящей Глюкозой, которая была создана мной. Она была всего лишь актрисой приглашенной. Поэтому её время вышло в коллективе и ее попросили уйти», — сказал Фадеев в Telegram-канале и добавил, что сейчас с юристами они решили разработать иск, чтобы лишить Глюкозу возможности пользоваться псевдонимом и петь его музыку.
К коньяку не притронулась.
Telegram-канал Baza выяснил, что необычный концерт стоил около 5,5 млн рублей. Такой гонорар предназначался ей за часовое выступление.
В середине выступления, по данным авторов канала, организаторы хотели завершить его досрочно, но Глюкоза допела до конца.
Из опубликованного Telegram-каналом райдера певицы стало известно, что артистка остановилась в отеле класса «люкс», номер которого стоит 24 тысячи рублей в сутки. Еду артистке доставляли прямо в номер. Для передвижения по городу для неё запросили Mercedes-Benz S-класса 223. Водитель не должен был разговаривать с певицей. Окна в машине должны быть с плотными занавесками.
В гримерной комнате Глюкозу ожидали много фруктов, закусок, два горячих блюда и коньяк. К коньяку певица, как сообщается, так и не притронулась.
«Предлагаю проверять певицу на наркотики».
На концерт Глюкозы обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она показала скриншоты сообщений о концерте, которые отправляли ей.
«Пишу вам по поводу концерта в Красноярске на острове Татышев 20 июля, который был посвящён Дню Металлурга. Певица вела себя крайне неадекватно. Не связанная речь, странная мимика лица. Более того, она постоянно трогала своё интимное место. Лично мне было неприятно лицезреть данную картину. Я считаю это оскорблением металлургов и жителей нашего города».
«В Красноярске выступила певица Глюкоза. Когда она вышла на сцену, был полный треш. Она была пьяная или под наркотиками. Приставала к гитаристу, садилась на него, на сцене при детях говорила маты. Это было противно, человеку заплатили бешеные деньги, а она так себя ведёт».
«Большинство людей ушло сразу же после первой песни».
Общественница предложила проверять Глюкозу на наркотики при выступлениях в других городах.
«Красноярцы возмущены и считают выступление оскорблением металлургов, требуют привлечь певицу к ответственности. Вероятно, такое поведение и чесотка могли быть следствием употребления отдельных запрещенных препаратов. Уж больно похоже на отдельных горе-наркоблогеров (многие знают о ком речь — никакой рекламы). Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики», — написала Екатерина Мизулина.
Причины такого поведения.
В защиту певицы высказался продюсер Сергей Дворцов. В беседе с news.ru он допустил, что Наталья Ионова могла перебрать с алкоголем из-за усталости. По его мнению, 50 граммов алкоголя перед выступлением — не криминальный поступок, а способ зарядиться необходимой энергией.
«Работа артиста — колоссальное время и затрата энергии, энергии на песни, на студии звукозаписи. А на студии звукозаписи артист проводит 24 на 7. Без сна, без еды, жертвуя многим. Чтобы получить желаемое, нужно что-то отдать. В её случае она отдает много здоровья, много энергии. Этому может послужить усталость, непонятное состояние», — сказал Дворцов.
Нарколог Василий Шнуров в беседе с RT отметил, что причину такого поведения Глюкозы можно установить только взяв анализы.
«Может это алкоголь… Может какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и разбудил сексуальность и развязность. Это покажет только лаборатория», — заявил нарколог.
Подруга Глюкозы рассказала Telegram-каналу Mash, что причиной случившегося могла стать депрессия из-за смерти бабушки. Как передаёт издание, в последние дни Наталья находится в подавленном состоянии. Несмотря на это, она выступила в Красноярске, сдержав договорённости.
Сама певица или её представители комментариев о прошедшем в Красноярске концерте, на данный момент, не давали.
Отметим, что Глюкоза признавалась, что употребляла наркотики, когда была подростком. С 14 до 17 лет ещё до того, как у неё началась полноценная музыкальная карьера, она пробовала запрещенные вещества. В интервью Эльдару Джарахову она рассказывала, что, когда ей было 14 лет, она жила в доме, где все кололись.
«Все были наркоманы… Я помню, что в шахте нашего лифта была полна шприцов… У меня был парень, который был барыгой, торговал наркотиками, но друг его сдал», — говорила Ионова, отметив, что в Бутырке её засняли на камеру во время допроса оперативниками.
Завязала Глюкоза, когда начала работать с продюсером Максимом Фадеевым. И неужели, «развязала», когда работать с ним закончила?