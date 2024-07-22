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В Новосибирске ради авиашоу изменят расписание электричек

В ближайшее воскресенье, 28 июля, на аэродроме Мочище пройдёт грандиозное авиашоу — в этот день запустят дополнительные электропоезда.

28 июля на аэродроме Мочище пройдёт грандиозный авиафестиваль «За нашу Победу — на взлет!» Традиционно, это мероприятие собирает тысячи зрителей.

Как сообщают в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», чтобы все смогли комфортно добраться до аэродрома, в это воскресенье будут курсировать дополнительные электрички.

Всего с вокзала «Новосибирск-Главный» до станции Мочище будут ходить 38 поездов. Интервал составит 10−15 минут.

Чтобы доехать до аэродрома потребуется 30 минут, стоимость проезда составит 46 рублей. При этом сохранятся и льготы для пенсионеров и школьников.

Напомним, в этом году авиафестиваль приурочен к 120-летию со дня рождения Валерия Чкалова, 110-летию ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири. С более подробной программой вы можете ознакомиться здесь.

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