В Новосибирске ради авиашоу изменят расписание электричек

28 июля на аэродроме Мочище пройдёт грандиозный авиафестиваль «За нашу Победу — на взлет!» Традиционно, это мероприятие собирает тысячи зрителей.
Как сообщают в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», чтобы все смогли комфортно добраться до аэродрома, в это воскресенье будут курсировать дополнительные электрички.
Всего с вокзала «Новосибирск-Главный» до станции Мочище будут ходить 38 поездов. Интервал составит 10−15 минут.
Чтобы доехать до аэродрома потребуется 30 минут, стоимость проезда составит 46 рублей. При этом сохранятся и льготы для пенсионеров и школьников.
Напомним, в этом году авиафестиваль приурочен к 120-летию со дня рождения Валерия Чкалова, 110-летию ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири. С более подробной программой вы можете ознакомиться здесь.