В Воронежскую область придет похолодание до +12

При этом ночи местами по Воронежской области обещают быть уже холодными. Например, в темное время суток в среду, 24 июля, температура может упасть до +12. Тем, кому нужно будет куда-то идти в эту ночь, придется впервые за долгое время надевать куртку. Но эта температура пока минимум. В основном, столбик термометра ночами будет колебаться от +15 до +17.