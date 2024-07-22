В Воронежскую область придет похолодание до +12

На предстоящей рабочей неделе зной за +30 не вернется в Воронежскую область. Ветер с севера обеспечит долгожданную прохладу.
При этом ночи местами по Воронежской области обещают быть уже холодными. Например, в темное время суток в среду, 24 июля, температура может упасть до +12. Тем, кому нужно будет куда-то идти в эту ночь, придется впервые за долгое время надевать куртку. Но эта температура пока минимум. В основном, столбик термометра ночами будет колебаться от +15 до +17.
Гораздо больше радует температура днем. В Воронежской области и, в частности, в столице Черноземья, столбик термометра будет колебаться от +26 до +29. Почти идеальная для июля погода. Дождей при этом не обещают. Исключение — вторник, 23 июля. В течение этого дня синоптики прогнозируют грозу, которая, собственно, и принесет резкое похолодание ночью 24 июля.