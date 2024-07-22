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«Зеленые ливневки» помогут Нижнему Новгороду от потопа в дождь

К ним относятся парки, городские леса и биодренажные канавы.

Источник: Комсомольская правда

«Зеленые ливневки» могут защитить Нижний Новгород от затоплений в дожди. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам Алексея Никонова, спасти город в период дождей могут не только трубы, но зеленая ливневая инфраструктура, к которой относятся парки, городские леса и биодренажные канавы. Водонепроницаемая поверхность в городах достигла 90%. Кроме того, эксперты считают, что «зеленая ливневка» дешевле подземных труб и решеток.

Алексей Никонов также отметил, что в пяти городах России установлены тарифы на услуги по сбору и транспортировке поверхностных сточных вод.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородской области у озера Светлояр появилась ферма редких растений.