«Зеленые ливневки» помогут Нижнему Новгороду от потопа в дождь

По словам Алексея Никонова, спасти город в период дождей могут не только трубы, но зеленая ливневая инфраструктура, к которой относятся парки, городские леса и биодренажные канавы. Водонепроницаемая поверхность в городах достигла 90%. Кроме того, эксперты считают, что «зеленая ливневка» дешевле подземных труб и решеток.