В водителях и продавцах нуждается Иркутская область

Иркутская область ощущает острую нехватку водителей. Это подтверждает количество предложений о работе на интернет-сайтах. Шоферам готовы предложить зарплату от 90 тысяч до 195 тысяч рублей за месяц. Второй по востребованности стала профессия продавца. Как сообщает пресс-служба онлайн ресурса hh.ru, работодатели заинтересованы в продавцах кассирах и консультантах.
— На третьем месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами, которых не хватает в области, соответственно среди кандидатов будет довольно низкая конкуренция за работу, — сообщили в пресс-службе.
Также в двадцатку необходимых для работодателей региона вошли разнорабочие, машинисты, механики, повара, уборщицы и инженеры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школе села Аляты Аларского района в самом разгаре капитальный ремонт. Пока идет модернизация учебного заведения школьников перевели в соседнюю образовательную организацию.