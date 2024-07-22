В водителях и продавцах нуждается Иркутская область

Иркутская область ощущает острую нехватку водителей. Это подтверждает количество предложений о работе на интернет-сайтах. Шоферам готовы предложить зарплату от 90 тысяч до 195 тысяч рублей за месяц. Второй по востребованности стала профессия продавца. Как сообщает пресс-служба онлайн ресурса hh.ru, работодатели заинтересованы в продавцах кассирах и консультантах.