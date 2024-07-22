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Главные новости 22 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 22 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 22 июля 2024 года.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Президент США Джо Байден объявил об отказе от переизбрания, поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов объединиться для победы над Трампом.

Харрис решила вступить в борьбу за пост президента вместо Байдена


Камала Харрис заявила о намерении получить номинацию от Демократической партии и пообещала победить. Некоторые демократы поддержали ее, но часть видных политиков воздерживаются.

В НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных

НАТО привела в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военнослужащих, заявила представитель альянса Фарах Дахлалла. Путин в интервью Такеру Карлсону отметил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и назвал угрозу фейком.

Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников

Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбили 75 украинских беспилотников: 47 над Ростовской, 1 над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, 8 над Краснодарским краем и 17 над Черным и Азовским морями.

Росстат раскрыл «портрет» мигранта в России

Среднестатистический мигрант в России — женатый мужчина трудоспособного возраста из Таджикистана, сообщает Росстат. РБК обсудил этот «портрет» с демографами.