Дополнительные «Ласточки» запустят 27 июля до фестиваля в Рускеале

— Назначили на 27 июля скоростную «Ласточку» № 825 из Петербурга отправлением в 08:30 и прибытием в Рускеалу в 14:50, чтобы гостям и участникам фестиваля было удобно добраться до парка, — говорится в сообщении пресс-службы.