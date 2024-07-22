Дополнительные «Ласточки» запустят 27 июля до фестиваля в Рускеале

Дополнительные «Ласточки» запустят 27 июля из Петербурга до Рускеалы и обратно, чтобы все гости музыкального фестиваля Ruskeala Symphony смогли добраться до мероприятия и вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
— Назначили на 27 июля скоростную «Ласточку» № 825 из Петербурга отправлением в 08:30 и прибытием в Рускеалу в 14:50, чтобы гостям и участникам фестиваля было удобно добраться до парка, — говорится в сообщении пресс-службы.
В обратном направлении поезд отправится в 23:40, а прибудет в Петербург в 5:30 следующего дня. Останавливаться дополнительные «Ласточки» будут на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, Сортавала-Центр.
Уточняется, что рейсы согласовали с программой мероприятия. Билеты уже поступили в продажу. Их можно купить в железнодорожных кассах, на сайте или мобильном приложении РЖД.