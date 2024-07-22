В Прикамье начался самый длительный за 5 лет июльский период похолодания

«В целом неделя ожидается значительно холоднее нормы — на 3−4°, холоднее всего будет на востоке края. Также ожидается избыток осадков, и он тоже может сильнее проявиться именно в восточных и южных районах. Основные осадки выпадут в конце недели», — сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления».