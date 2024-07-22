В Прикамье начался самый длительный за 5 лет июльский период похолодания

Период похолодания, который начался в Пермском крае, может стать самым длительным в июле с 2019 года, сообщил в телеграм-канале «Опасные природные явления» доцент кафедры картографии и геоинформатики, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам эксперта, период похолодания, который начался в регионе 21 июля, продлится до конца месяца. Средняя температура месяца, которая превышает норму на 2 градуса, к концу июля приблизится к норме.
Как отмечает Андрей Шихов, причиной похолодания стало формирование устойчивого циклона над Южным Уралом и заток холодного воздуха со стороны Ямала.
«В целом неделя ожидается значительно холоднее нормы — на 3−4°, холоднее всего будет на востоке края. Также ожидается избыток осадков, и он тоже может сильнее проявиться именно в восточных и южных районах. Основные осадки выпадут в конце недели», — сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления».
Эксперт отмечает, что наиболее значительные осадки могут ожидаться в Пермском крае в субботу 27 июля.