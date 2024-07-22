Омские высокобалльники ЕГЭ получат премию до 120 тыс. рублей от губернатора

Абитуриенты, поступившие по результатам двух ЕГЭ, смогут рассчитывать на премию в сумме 20 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 160 до 166 баллов, 28 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 167 до 172 баллов, 40 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 173 до 179 баллов и 80 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 180 баллов и выше.