Омские высокобалльники ЕГЭ получат премию до 120 тыс. рублей от губернатора

Омские выпускники, сдавшие ЕГЭ на высокие баллы смогут получить премию от губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Тем высокобальникам, кто поступит в вуз в текущем году, будет начислена премия к 1 сентября 2025 года, а выплату начислят до 1 октября следующего года.
Абитуриентам, поступившим по результатам трех ЕГЭ, будут назначены выплаты в сумме 30 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 240 до 249 баллов, 42 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 250 до 259 баллов, 60 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 260 до 269 баллов и 120 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 270 баллов и выше.
Абитуриенты, поступившие по результатам двух ЕГЭ, смогут рассчитывать на премию в сумме 20 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 160 до 166 баллов, 28 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 167 до 172 баллов, 40 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 173 до 179 баллов и 80 тыс. рублей — при результатах ЕГЭ от 180 баллов и выше.