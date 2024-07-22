Райан Рейнольдс заявил, что виделся с Мадонной ради саундтрека к фильму про Дэдпула

Леви и Рейнольдс показали певице момент в сценарии, где должна была использоваться композиция. В интервью радиостанции SiriusXM режиссер заметил, что чувствовал себя «как на встрече с королевой». Исполнитель роли Дэдпула же не был уверен даже в том, как можно обратиться к певице и может ли он просто назвать ее Мадонной. В разговоре с актером исполнительница отметила, что ее сын любит Дэдпула и что для команды, работавшей над фильмом, — это значительное преимущество.