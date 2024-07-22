Александр Ведерников провел онлайн-прием жителей Иркутской области

Необходимо создавать условия, чтобы в территориях открывались и успешно работали аптеки — об этом заявил спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников во время онлайн-приема. Причиной стало обращение жителей микрорайонов Новая и Старая РЭБ в Усть-Куте: они пожаловались, что не хватает аптек, в пешей доступности их попросту нет, как и больницы. Причина, по их мнению, — недостаток специалистов.
Депутат областного парламента от территории Татьяна Молостова уточнила: жителям этих микрорайонов действительно придется ехать 20 минут на автобусе, чтобы добраться до единственной муниципальной аптеки, а путь до Центральной районной больницы и вовсе займет примерно 40 минут.
Как решить проблему? Парламентарий подчеркнула: необходимо стимулирование частников, чтобы они захотели открывать аптеки.
— Проблема отсутствия аптек остро стоит во многих территориях, ещё сложнее ситуация в селах и деревнях. Надо рассмотреть возможность поддержки аптечных пунктов, в том числе изучить опыт других регионов, — сказал Александр Ведерников.
Кроме того, важно обеспечить медиков квартирами. К слову, Усть-Кут занимает 14-ю строчку рейтинга по возведению жилья для врачей в Приангарье. Спикер напомнил, что в прошлом году в регионе принят закон, согласно которому медработникам в небольшим городах (с населением до 50 тысяч человек) полагается выплата от 500 тысяч рублей до миллиона. А еще по инициативе депутатов с 1 января 2024 года молодым специалистам доступна компенсация расходов на аренду жилья.
Жители Усть-Кута интересовались также работой почты в летнее время — скоро она вернется в привычный график. В Усолье-Сибирском представители шахматного клуба для пенсионеров и ветеранов попросили о постоянном помещении для занятий. Этот вопрос будет решаться. А женщина из Иркутска спросила об использовании областного маткапитала на путевки в детские летние лагеря.