Александр Ведерников провел онлайн-прием жителей Иркутской области

Кроме того, важно обеспечить медиков квартирами. К слову, Усть-Кут занимает 14-ю строчку рейтинга по возведению жилья для врачей в Приангарье. Спикер напомнил, что в прошлом году в регионе принят закон, согласно которому медработникам в небольшим городах (с населением до 50 тысяч человек) полагается выплата от 500 тысяч рублей до миллиона. А еще по инициативе депутатов с 1 января 2024 года молодым специалистам доступна компенсация расходов на аренду жилья.