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Рыбак поймал сома размером с человека на Волге в Самарской области

Рыбалка на Волге принесла самарцу 42-килограммовый улов.

Источник: Рыбалка на Волге | Самарская рыбалка

На Волге в Самарской рыбак поймал гигантского сома размером с человека. Удачливый рыбак рассказал, что на рыбалку немного проспал, но уже в 07.30 был на реке. Сомы показывались дважды, но первая рыба то и дело залегала на дно, а потом и вовсе уплыла.

— Второй подъем — около 10 часов, — поделился рыбак.

Сначала сом сорвался и снова залег на дно, но потом снова оказался на крючке. 15 минут понадобилось, чтобы вытащить его из воды. Длина сома сопоставима с высоким человеческим ростом — 187 сантиметров. А вес гигантской рыбы — 42 килограмма. Про удачный улов рассказали в Telegram-канале «Рыбалка на Волге | Самарская рыбалка».

экология