Рыбак поймал сома размером с человека на Волге в Самарской области

На Волге в Самарской рыбак поймал гигантского сома размером с человека. Удачливый рыбак рассказал, что на рыбалку немного проспал, но уже в 07.30 был на реке. Сомы показывались дважды, но первая рыба то и дело залегала на дно, а потом и вовсе уплыла.