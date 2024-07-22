Рыбак поймал сома размером с человека на Волге в Самарской области

На Волге в Самарской рыбак поймал гигантского сома размером с человека. Удачливый рыбак рассказал, что на рыбалку немного проспал, но уже в 07.30 был на реке. Сомы показывались дважды, но первая рыба то и дело залегала на дно, а потом и вовсе уплыла.
— Второй подъем — около 10 часов, — поделился рыбак.
Сначала сом сорвался и снова залег на дно, но потом снова оказался на крючке. 15 минут понадобилось, чтобы вытащить его из воды. Длина сома сопоставима с высоким человеческим ростом — 187 сантиметров. А вес гигантской рыбы — 42 килограмма. Про удачный улов рассказали в Telegram-канале «Рыбалка на Волге | Самарская рыбалка».