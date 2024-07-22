В Пермском крае растет число депортированных мигрантов

За первые шесть месяцев текущего года из Пермского края были выдворены 336 нелегально проживающих на территории региона иностранцев. Об этом сообщает служба судебных приставов.
Статистика, представленная приставами, указывает на то, что количество депортированных мигрантов за первые шесть месяцев этого года больше в пять раз, чем в прошлом году в аналогичный период.
«Больше всего выдворенных — граждане Таджикистана (142 человека), второе место в данном списке занимают уроженцы Узбекистана (119 человек). Также незаконно находились на территории региона выходцы из других бывших советских республик — Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Молдавии. Принудительно отправились на родину и представители стран Ближнего Востока — Афганистана и Ирака» — уточняют ГУ ФССП по Пермскому краю.
Депортация связана с тем, что у иностранцев, работающих в Пермском крае, не было документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории России.
В то же время «Комсомолка» писала, что за пять месяцев 2024 года на миграционный учет в Прикамье поставлено почти 16 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Этот показатель оказался на 35% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.