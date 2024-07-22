В Пермском крае растет число депортированных мигрантов

В то же время «Комсомолка» писала, что за пять месяцев 2024 года на миграционный учет в Прикамье поставлено почти 16 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Этот показатель оказался на 35% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.