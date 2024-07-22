Неделя в Калининграде начнется с жары, но затем придет похолодание

Во вторник и среду термометры покажут +23..+24 градуса, в четверг воздух прогреется только до +22. Все это время будут идти небольшие дожди. Давление останется слегка пониженным (756−757 миллиметров ртутного столба), скорость ветра — до 10−11 метров в секунду.