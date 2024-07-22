Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделя в Калининграде начнется с жары, но затем придет похолодание

В целом температура останется комфортной.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В самом начале недели в нашем городе будет жарко. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +29 градусов и переменную облачность.

— Уже в вечерние часы к региону подойдёт более прохладная воздушная масса на циклонической ложбине с вероятностью дождей и гроз, — отмечают авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

День с такой высокой температурой окажется единственным — затем нас ждет похолодание.

Во вторник и среду термометры покажут +23..+24 градуса, в четверг воздух прогреется только до +22. Все это время будут идти небольшие дожди. Давление останется слегка пониженным (756−757 миллиметров ртутного столба), скорость ветра — до 10−11 метров в секунду.

В конце недели немного потеплеет. Следующие выходные мы проведем при температуре +25..+26 градусов.