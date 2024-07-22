Два спортсмена из Саянска поедут на Паралимпийские игры в Париже

С 17 по 19 июля в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» прошёл чемпионат России по легкой атлетике среди людей с повреждением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения. В соревнованиях участвовало более 500 легкоатлетов страны, в том числе лидеры национальной сборной. Об этом КП-Иркутск сообщили в тг-канале спортивной школы Саянска.
— Иванова Дарья завоевала золотую медаль в толкании ядра, Роман Тарасов по спорту слепых завоевал золото на дистанции 100 м. Данные результаты гарантировали им участие в Паралимпийских играх, — сообщают в тг-канале.
Летние Паралимпийские игры будут проходить в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что комплекс на тысячу голов крупнорогатого скота планируют построить в Черемховском районе.