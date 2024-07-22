Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончатся дожди и придет жара

Через несколько дней дожди прекратятся, а вместо них в город придет аномально жаркая погода. Об этом изданию АиФ-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
По словам синоптиков, в ближайшие дни сохранится пасмурная погода, однако уже после 24 июля наступит по-настоящему летняя жара. Так, 23 июля в Новосибирске местами пройдет небольшой дождь с грозой, днем будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +24… +26 градусов. Температура ночью составит +15… +17 градусов.
24 июля синоптики прогнозируют повышение дневных температур в городе и по области. День обещает быть без осадков, ветер юго-восточного направления 5−10 м/сек. Ночная температура составит +16… +18 градусов, а днем — +28… +30 градусов.
Днем 25 июля осадков не ожидается, однако местами пройдет небольшой дождь. Температура днем составит +29… +31 градусов.
«С 24 по 29 июля устанавливается аномально жаркая погода. Вероятны осадки грозового характера, в основном, во второй половине дня. Температурный фон очень высокий, около +30 градусов», — уточнили синоптики Западно-Сибирского УГМС.