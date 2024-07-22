Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончатся дожди и придет жара

По словам синоптиков, в ближайшие дни сохранится пасмурная погода, однако уже после 24 июля наступит по-настоящему летняя жара. Так, 23 июля в Новосибирске местами пройдет небольшой дождь с грозой, днем будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +24… +26 градусов. Температура ночью составит +15… +17 градусов.