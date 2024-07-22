Главное за неделю: закрытие «Пропаганды», прощальный альбом Childish Gambino и «Вечерний Звук On air»

Оставаться в курсе всего, что происходит в музыкальной индустрии, нам помогает стриминг Звук. Он обновляет плейлисты с фрешменами и новыми релизами каждую неделю, а также устраивает для слушателей эксклюзивные мероприятия и встречи с артистами, где можно познакомиться с единомышленниками и потусить под музыку в HiFi-качестве. Присоединиться к комьюнити просто: достаточно подключить «СберПрайм».