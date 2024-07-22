Главное за неделю: закрытие «Пропаганды», прощальный альбом Childish Gambino и «Вечерний Звук On air»

За последнюю неделю музыкальные события буквально шли нескончаемым потоком. В Москве прошел «Вечерний Звук On air», «Пропаганду» закрывают, MACAN в конце концов выпустил новый альбом. Обо всем по порядку.
Анна Седокова, Мари Краймбрери, МакSим и другие выступили на «Вечернем Звуке».
Обычно событие проходит в пространстве СТУДИО, однако впервые его перенесли в Московский городской гольф-клуб. Для гостей Мари Краймбрери исполнила новый сингл «Нравится жить», а Ольга Серябкина и DJ SMASH — совместный трек «СУПЕРГЕРОЙ». И это лишь малая часть того, что происходило. В общем, ловите фотоотчет.
Childish Gambino выпустил последний альбом Bando Stone and the New World.
Пластинка служит саундтреком к одноименному фильму музыканта. Неизвестно, когда еще мы услышим от него новый материал, ведь теперь Childish Gambino отказался от своего псевдонима и решил сфокусироваться на продюсерской деятельности. Детали тут.
Московский клуб «Пропаганда» объявил о закрытии.
Что стало причиной такого решения, неизвестно, однако до конца июля потусить в «Пропаганде» еще можно. Подробности по ссылке.
В космос впервые отправили хип-хоп-трек — Missy Elliott «The Rain (Supa Dupa Fly)».
Как говорится, мужчины с Марса, женщины с Венеры, а Мисси Эллиотт на седьмом небе от счастья. НАСА отправили радиосигнал с текстом ее хита в открытый космос. Как это получилось, читайте здесь.
Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в новом клипе Stray Kids «Chk Chk Boom».
Дуэт Дэдпула и Росомахи — один из самых обсуждаемых в преддверии выхода нового фильма Marvel. Как же фанаты K-pop обрадовались, когда увидели голливудских звезд в ролике своих любимчиков Stray Kids. Спустя несколько часов после премьеры клип набрал более пяти миллионов просмотров. Смотрите сами.
MACAN — I AM.
В новом альбоме один из главных покорителей российских чартов рассказывает, как ему хочется любви на века, и задается вопросами о собственной нравственности. Чистосердечные признания по традиции приправлены уличной романтикой ночной Москвы со скрипом шин и ветром за окном авто. Каким получился свежий релиз Макана, объясняет наш редактор. Слушаем в HiFi-качестве и вайбуем.
Да польется грязь: все, что вы хотели и не хотели знать о бифе Кендрика Ламара и Дрейка.
Мы собрали воедино все факты, которые окружали громкий конфликт двух рэп-звезд. С чего заварилась эта каша, чем козыряли обе стороны и при чем здесь Тупак — в нашей подробной статье.
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