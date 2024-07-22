Старые аттракционы в парке им. Бабушкина заменят новыми

Акт историко-культурной документации проекта демонтажа уже обнародован на сайте комитета по охране памятников Смольного. История с аттракционами продолжается с 2021 года КГИОП подал иск в Арбитражный суд к ООО «Фидус» с требованием демонтировать в этом парке все сооружения. Об этом сообщает «Деловой Петербург».



Работы разделили на два этапа. Первый этап был выполнен в 2022—2023 годах. Он предполагал демонтаж верёвочного городка, благоустройство территории и «восстановление и оздоровление ценных зеленых насаждений парка». В этом году заменят оставшиеся объекты. Также в парке будут восстановлены зелёные насаждения и проведены некоторые другие работы.



Недавно мы показывали, как выглядит реставрация в здании Биржи. Сейчас работы вышли на финальный этап.