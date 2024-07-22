Облачно, сухо, жарко. Погода в Узбекистане на предстоящие будни

В Узгидромете рассказали, что в течение этой недели по территории Узбекистана ожидается небольшая, по северу переменная облачность без осадков.
Лишь горных районах местами возможны локальные кратковременные дожди и грозы.
В понедельник и вторник температура воздуха останется в пределах 36−39 градусов, по югу и пустынной зоне — до 40−41 градуса.
Со среды и до конца рабочей недели ожидается усиление жары на 2−3 градуса. В дневные часы воздух будет прогреваться до 38−41 градуса, по югу и пустынной зоне — до 42−43 градусов.
Ветер 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, с пыльным поземком.
Ташкент
Температура сегодня днем 36−38 градусов, в дальнейшем до конца рабочей недели — постепенное повышение до 39−41 градуса.