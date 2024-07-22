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Облачно, сухо, жарко. Погода в Узбекистане на предстоящие будни

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На рабочей неделе по всему Узбекистану ожидается сухая и жаркая погода без осадков. К концу недели жара усилится, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Podrobno.uz

В Узгидромете рассказали, что в течение этой недели по территории Узбекистана ожидается небольшая, по северу переменная облачность без осадков.

Лишь горных районах местами возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

В понедельник и вторник температура воздуха останется в пределах 36−39 градусов, по югу и пустынной зоне — до 40−41 градуса.

Со среды и до конца рабочей недели ожидается усиление жары на 2−3 градуса. В дневные часы воздух будет прогреваться до 38−41 градуса, по югу и пустынной зоне — до 42−43 градусов.

Ветер 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, с пыльным поземком.

Ташкент

22—25 июля — преобладание малооблачной погоды без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду.

Температура сегодня днем 36−38 градусов, в дальнейшем до конца рабочей недели — постепенное повышение до 39−41 градуса.