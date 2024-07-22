Депутаты ЗС посетили школы и детсады в Черемховском районе

Отремонтированные ранее школы и детские сады посетили в Черемховском районе председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутат ЗС Виктор Побойкин во время рабочей поездки главы региона Игоря Кобзева.
Так, парламентарии побывали в школе Зернового, которую починили в 2022—2023 годах. На это по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» выделяли свыше 60 млн рублей. Теперь в порядок приводят территорию возле учреждения.
В этом же селе проводили капремонт детсада на 35 воспитанников. Однако еще предстоит отделка внешних стен металлопрофилем, замена ограждения и окон.
Далее, в селе Парфеново осмотрели два учреждения. Дошкольное уже привели в порядок, а вот школе необходимо преображение — ее планируют включить в соответствующие программы. Ну, а пока для учеников поступило новое оборудование благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда».
Мэр Черемховского района Сергей Марач отметил, что создание комфортных условий для детей и педагогов — в числе первоочередных задач.
— Мы проверили, как идут работы на объектах, на которые были выделены средства регионального бюджета. Все проекты успешно реализуются, также мы наметили планы на будущее, в том числе в вопросах развития социальной сферы территории, — сказал Александр Ведерников.
Кроме того, в территории продолжают чинить дороги. А в селе Зерновом в будущем планируют создать молочно-товарный комплекс на тысячу голов скота.