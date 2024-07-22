Около семи тысяч деревьев и кустарников посадят в Иркутске в этом году

В Иркутске продолжают облагораживать парки, скверы и улицы. В 2024 году планируется высадить приблизительно семь тысяч деревьев и кустарников. Большего всего растений посадят в парке «Ирис». Там будут цвести более 1000 кизильников, 621 пурпурная ива, 433 белых дерена и многое другое. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Сейчас в Иркутске ведется активная фаза благоустройства общественных территорий. Создавая пространства, мы не только спиливаем аварийные насаждения, проводим формовочную обрезку, но и высаживаем много новых растений: в разы больше, чем сносим. Все они находятся на гарантии. За приживаемостью следят подрядные организации, при необходимости производится замена, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Шалфей, березы, рябины, ели, барбарисы, клены, сосны и многое другое посадят на пересечении улиц Горького и Ленина, на бульваре «Солнечный», на Иерусалимской горе, в парке «Комсомольский», на набережной и на береговой линии Ушаковки и на других улицах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что историческую водонапорную башню должны отреставрировать в Иркутске.