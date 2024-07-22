Около семи тысяч деревьев и кустарников посадят в Иркутске в этом году

В Иркутске продолжают облагораживать парки, скверы и улицы. В 2024 году планируется высадить приблизительно семь тысяч деревьев и кустарников. Большего всего растений посадят в парке «Ирис». Там будут цвести более 1000 кизильников, 621 пурпурная ива, 433 белых дерена и многое другое. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.