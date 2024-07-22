Воронежцы попробовали на вкус бананас, созревший в Ботаническом саду

В воронежском Ботаническом саду попробовали созревший бананас, рассказали в Telegram-канале учреждения.
По словам дегустаторов, плод монстеры деликатесной на вкус оказался похож на банан и ананас, также в нем уловили нотки картофеля, земляники, киви и жвачки.
Первый в этом году бананас созрел в столице Черноземья 14 июля. Благодаря установившейся жаре процесс созревания ускорился на несколько недель. Чтобы плод не упал, его пришлось зафиксировать сеточкой.
В естественных условиях бананасы растут в лесах Бразилии, Гватемалы, Мексики и Панамы. В подземной оранжерее сада в Воронеже монстера деликатесная обитает уже 19 лет.