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Воронежцы попробовали на вкус бананас, созревший в Ботаническом саду

Благодаря установившейся жаре процесс созревания ускорился на несколько недель.

Источник: Ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского

В воронежском Ботаническом саду попробовали созревший бананас, рассказали в Telegram-канале учреждения.

По словам дегустаторов, плод монстеры деликатесной на вкус оказался похож на банан и ананас, также в нем уловили нотки картофеля, земляники, киви и жвачки.

Первый в этом году бананас созрел в столице Черноземья 14 июля. Благодаря установившейся жаре процесс созревания ускорился на несколько недель. Чтобы плод не упал, его пришлось зафиксировать сеточкой.

В естественных условиях бананасы растут в лесах Бразилии, Гватемалы, Мексики и Панамы. В подземной оранжерее сада в Воронеже монстера деликатесная обитает уже 19 лет.

флора и фауна