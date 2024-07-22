Школа № 5 в Тулуне впервые откроется после ЧС 1 сентября 2024 года

Школа № 5 на улице Заречной в Тулуне должна открыться впервые 1 сентября, после сильного паводка. Готовность нового объекта образования проверил в ходе рабочей поездки губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Как сообщили в правительстве региона учебное заведение сможет вместить 250 учеников.
— Школа на Заречной — третье крупное общеобразовательное учреждение, которое мы вводим в эксплуатацию после ЧС. Сегодня проверил и качество строительных работ, и благоустройство. Есть некоторые недочеты, которые в течение полутора месяцев поручил проработать. В целом, школа готова к открытию, — поделился глава региона.
Учебное заведение строили по нацпроекту «Образование», а также по программе ремонта соцобъектов инфраструктуры, которые пострадали от паводка в 2019 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два спортсмена из Саянска примут участие в параолимпийских играх в Париже. Будущие участники игр завоевали золото на чемпионате России по легкой атлетике.