Школа № 5 в Тулуне впервые откроется после ЧС 1 сентября 2024 года

— Школа на Заречной — третье крупное общеобразовательное учреждение, которое мы вводим в эксплуатацию после ЧС. Сегодня проверил и качество строительных работ, и благоустройство. Есть некоторые недочеты, которые в течение полутора месяцев поручил проработать. В целом, школа готова к открытию, — поделился глава региона.