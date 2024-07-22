Михалков ответил на обвинение в доносе на Беркович на встрече в бане

Часть процесса по делу проходила в закрытом режиме из-за жалобы стороны обвинения об угрозах, которые поступали участникам. При этом адвокат Ксения Карпинская отмечала, что подобные выражения «на футбольных матчах кричат бесконечно» и их никто не воспринимает как прямую угрозу. В открытой части процесса выступил секретный свидетель со скрытой личностью и измененным голосом, участники обращались к нему по имени Никита. Свидетель заявил, что снял спектакль на видео и отнес запись в полицию: по мнению «Никиты», в постановке «террористы показаны жертвами, а виновным выставили Российское государство».