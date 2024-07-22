Глава Тольятти объяснил ситуацию с неработающими фонтанами

«Почему нельзя его было отремонтировать в плановом порядке этой весной или прошлой осенью, мне непонятно. Из-за нерасторопности чиновников фонтан не работал именно летом, когда он нужен. Я часто бываю у филармонии и ни разу не видел, чтобы кто-то вел здесь ремонтные работы. Да и как можно довести фонтан, который и запустили всего несколько лет назад, до такого состояния, что он остановлен на целый сезон?»— возмутился господин Гусейнов.