«Проявите терпение»: в Омске скорректировали светофоры на бульваре Архитекторов

В телеграм-канале Минтранса Омской области сообщили о корректировке режима работы светофоров на бульваре Архитекторов. Изменения в связи с введёнными ограничениями для проезда транспорта внесли транспортные инженеры КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области».
В частности, скорректированы светофоры на следующих участках:
- на пересечении с улицами Дианова и Ватутина;
- на пересечении с проспектом Комарова;
- в районе остановочного пункта «Заречная».
В Минтрансе объяснили, что за счёт изменений в режиме работы светофоров, будет улучшен проезд отдельных направлений, нагрузка на которые значительно выросла после перераспределения транспортных потоков.
«Дорогие водители и пешеходы просим вас проявить терпение при длительном ожидании разрешающего сигнала светофора на загруженных перекрёстках, а также строго руководствоваться сигналами светофора», — обратились к омичам в ведомстве.