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«Проявите терпение»: в Омске скорректировали светофоры на бульваре Архитекторов

Это связано с планами о снижении нагрузки отдельных направлений.

Источник: Om1.ru

В телеграм-канале Минтранса Омской области сообщили о корректировке режима работы светофоров на бульваре Архитекторов. Изменения в связи с введёнными ограничениями для проезда транспорта внесли транспортные инженеры КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области».

В частности, скорректированы светофоры на следующих участках:

  • на пересечении с улицами Дианова и Ватутина;
  • на пересечении с проспектом Комарова;
  • в районе остановочного пункта «Заречная».

В Минтрансе объяснили, что за счёт изменений в режиме работы светофоров, будет улучшен проезд отдельных направлений, нагрузка на которые значительно выросла после перераспределения транспортных потоков.

«Дорогие водители и пешеходы просим вас проявить терпение при длительном ожидании разрешающего сигнала светофора на загруженных перекрёстках, а также строго руководствоваться сигналами светофора», — обратились к омичам в ведомстве.