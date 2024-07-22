Синоптики: В Челябинской области из-за череды циклонов значительно похолодает

«На этой неделе через Южный Урал ожидается прохождение череды циклонов, которые определят дождливый характер погоды. Вместе с тем ожидается значительное похолодание — температурный фон будет ниже климатической нормы на 3−6 градусов», — прокомментировали в региональном ЦГМС.
Так, в ближайшие сутки сохранится влияние южного циклона: в ночь на 23 июля пройдут обильные дожди, в отдельных районах количество осадков может достичь опасных значений, при этом они будут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра.
«Ночью прошумят кратковременные дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, кое-где — крупный. Днем во вторник облачно с прояснением, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, локально — грозы, возможен град. Ветер северной четверти 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с, ночью при грозах локально до 20−25 м/с. Температура воздуха 23 июля ночью плюс 10−15, днем — 16−21», — конкретизируют синоптики.
Непосредственно в Челябинске в предстоящие 24 часа облачно с прояснением, ночью будет идти дождь, местами — сильный, гроза, днем во вторник — небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти 6−11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, завтра днем — 17−19 градусов.
Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение. Специалисты говорят, что в районах выпадения дождей
В среду по области местами кратковременные дожди, 24 июля ночью плюс 8−13, днем — 17−22 градуса, ветер северный 4−9 м/с. В четверг ночью плюс 9−14, небольшие, местами — умеренные дожди, на юге — сильные; днем — плюс 14−19, повсеместно дожди, локально — сильные, грозы. Ветер в эти сутки северо-восточный, восточный, его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В ближайшие сутки в средней тропосфере на севере УрФО оформится высотный циклон, который, опускаясь на Средний и далее — на Южный Урал, надолго установит холодную погоду с небольшим, кое-где — умеренным дождем. «В пятницу, 26 июля, циклогенез усилится за счет вовлечения в циркуляцию приземного циклона с районов Каспия. Поэтому