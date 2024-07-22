Синоптики: В Челябинской области из-за череды циклонов значительно похолодает

В ближайшие сутки в средней тропосфере на севере УрФО оформится высотный циклон, который, опускаясь на Средний и далее — на Южный Урал, надолго установит холодную погоду с небольшим, кое-где — умеренным дождем. «В пятницу, 26 июля, циклогенез усилится за счет вовлечения в циркуляцию приземного циклона с районов Каспия. Поэтому 26—28 июля предполагается наиболее неблагоприятная погода: холодная и дождливая. Температура ночью 8−13, днем 12−17 градусов», — говорит главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.