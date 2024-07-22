Автостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируют

«В ходе подготовки к курортному сезону мы произвели все текущие ремонты, которые необходимо было сделать до сезона, чтобы в сезон пассажиры себя максимально комфортно чувствовали. В ближайшее время начинаем работы по капремонту бахчисарайской и феодосийской автостанций», — сказал Мартынов.
Также в ближайшее время начнутся проектно-изыскательские работы по капремонту автостанции в Ялте.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее анонсировал проведение капитального ремонта автостанции Ялты. Он напомнил, что автостанция была построена почти 60 лет назад, за это время строение обветшало. По его словам, в течение текущего года будет проведен капитальный ремонт станции и административного здания, установлены зоны для автобусов и благоустроена территория автовокзала.