Автостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируют

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее анонсировал проведение капитального ремонта автостанции Ялты. Он напомнил, что автостанция была построена почти 60 лет назад, за это время строение обветшало. По его словам, в течение текущего года будет проведен капитальный ремонт станции и административного здания, установлены зоны для автобусов и благоустроена территория автовокзала.