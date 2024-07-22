Макушка лета. Норма температуры в Петербурге начинает ползти вниз

А вот солнца, хоть оно и светило каждый день, по суммарному свечению в течение первых двух декад было не так уж много. Сейчас сумма солнечных часов на 100 часов меньше рекорда 2021 года в 256 часов. «Но так и должно быть, так как засухи нет, осадков много, поэтому и облаков достаточно. Главное, что тепло постоянно», — подытожил синоптик.