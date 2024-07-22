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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

Во вторник будет переменная облачность. Местами, а утром и днем по Брестской и Гродненской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах грозы, утром и днем по западу местами пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, а утром и днем местами по западу — до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 13−19 градусов, днем — плюс 23−29.